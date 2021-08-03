Армия ЦАР решит вопрос с боевиками в городе Иппи

03.08.2021, Банги, Иван Добровольский

Власти города Иппи пожаловались на регулярные нападения со стороны боевиков «Коалиции патриотов за перемены».

Малочисленные отряды разгромленного конгломерата продолжают периодически нападать на жителей населенных пунктов на периферии страны. Боевики терроризируют жителей города Иппа, власти которого обратились за помощью к центральноафриканской армии. Об этом сообщил депутат второго округа города Иппи Кристоф Уапу.

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По словам чиновника, налеты боевиков мешают жителям заниматься своей работой и повседневными делами. Каждый день поступает информация о новых нападениях и грабежах. Из-за атак радикалов прекратил работу единственный медицинский центр в городе.

«Иппи находится в катастрофическом положении. Вооруженные элементы постоянно грабят город. В данный момент, чтобы справиться с ними, нужно больше сил», — рассказал Уапу.

Боевики сожгли мост, чтобы затруднить наступление солдат правительственной армии. Судя по всему, не все готовы сложить оружие и сдаться. Армия страны регулярно проводит рейды с целью защитить территорию ЦАР от боевиков. Своей эффективностью центральноафриканские бойцы обязаны российским инструкторам, которых на Западе причисляют к «ЧВК Вагнера». Специалисты организовали программу обучения для военнослужащих ЦАР с целью повысить их эффективность.