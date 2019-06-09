Армия ДНР предупредила украинских головорезов

09.06.2019, Донецк, Александр Гусар

На фоне обострившейся за власть в украинской верхушке военная группировка в Донбассе активизировала обстрелы территории ДНР – на уходящей неделе повреждены 23 домостроения и получили ранения 4 мирных жителей.

Об этом сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Планы украинского военного руководства не направлены на снижение активности конфликта, напротив, по указанию командирам подразделений официально предоставили карт-бланш на открытие огня по своему усмотрению из запрещенного вооружения», – сказал Безсонов.

Он предупредил «горячие головы» из штаба «ООС» о том, что за каждый разрушенный дом и раненого мирного жителя виновные понесут наказание.

«Любой выстрел в сторону Республики не останется без ответа. Тот, кто осмелится направить оружие в нашу сторону, будет ликвидирован», – отметил Безсонов.