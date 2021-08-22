Армия ДНР заявила об угрозе терактов в городах Украины

22.08.2021 22:22 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские националисты планируют осуществить ряд терактов в крупных городах своей страны, чтобы обвинить в них Россию и подготовить соответствующий фон для грядущих переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена в конце августа.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Павел Фоменко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Мы располагаем информацией о планировании украинскими националистами, которые крайне недовольны политикой Зеленского, в преддверие саммита «Крымская платформа» (23 августа) и дня независимости Украины (24 августа), проведения ряда террористических актов в крупных городах Украины с жертвами среди мирного населения, взрывами зданий, мостов и путей сообщения», – сказал он.

Офицер подчеркнул, что в прошедших терактах Украина обязательно обвинит Россию, которая якобы пытается «накалить обстановку» перед встречей Байдена и Зеленского.

«В очередной раз призываем международные правозащитные организации обратить особое внимание на преступные действия Украины и принудить её выполнить взятые на себя обязательства по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе», – резюмировал Фоменко.