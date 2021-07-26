Армия Донбасса нанесла точный удар по позициям ВСУ – в Киеве пишут о неуязвимых российских беспилотниках

26.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские военные неспособны сбивать беспилотники российского производства, которые появились в небе над Донбассом. Об этом в своем пишут поддерживающие ВСУ волонтеры и военные эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в своем блоге отмечает, что накануне позиции украинских войск были уничтожены точечными ударами после того, как в небе долго кружили «Орланы».

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«Разнесли командно-связной пункт батальона одной из бригад… Артиллерийский удар из 122-мм и 152-мм орудий, несколько десятков прилетов. Разнесли КСП батальона. Предварительно: 5 раненных, 2 травмированных, уничтожено 6 единиц техники. И тут такой нюанс – КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно – это вот по количеству потерь понятно. Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго», – констатирует Бирюков.

Военный эксперт Тарас Чмут в комментариях под его сообщением отмечает, что руководство ВСУ разрешает сбивать беспилотники, но имеющиеся средства ПВО сделать это неспособны:

«Позволяют сбивать. Проблема не в разрешении, а в возможности сбить. ПВО ВС старое, не модернизированное и в дефиците по ракетам», – сообщает Чмут.

Помогающий боевикам АТО украинский волонтер Роман Доник в своем блоге косвенно соглашается с Чмутом:

«Шутка, что «ПВО похожи на волосы на лобке. Прикрывают, но не защищают» – больше не шутка. Это реальность. Несколько месяцев назад россияне проапгрейдили свои «Орлан-10». Судя по всему, камеру поставили получше и подняли потолок полета минимум на 500 метров. То есть, сейчас, это минимум 5500 метров над уровнем моря. С тех пор «Орланы» массово висят над линией фронта. До этого военные сбили «Орлан» в 18-м году пуском ЗРК (зенитно ракетный комплекс) «Оса». Поэтому россияне побаивались наглеть и всячески маскировались, то под ОБСЕ, то еще под что-то. А вот уже два месяца безнаказанно практически висят над нашими позициями. Проблема в том, что потолок у ракет «Осы» 5000 метров над уровнем моря. То есть за пару месяцев несколько пусков было, и они не смогли поразить БПЛА».

Напомним, еще в 2014-м году «ПолитНавигатор» писал, что Россия в Крыму на аэродроме Кача под Севастополем начала испытания беспилотников нового поколения «Орлан-10». Позже стало известно, что на полуострове начал формироваться целый полк этих беспилотников.