Армия Донбасса спасает своих бывших украинских земляков – крымский политик

29.09.2022  18:56 (Мск), Симферополь
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Соотечественники, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Военнослужащие ДНР и ЛНР защищают сегодня тех, кто еще недавно участвовал в обстрелах этих республик.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военнослужащие ДНР и ЛНР защищают сегодня тех, кто еще недавно участвовал в обстрелах этих...

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По мнению Бобкова, это говорит о том, что примирение между населением бывшей Украины возможно.

«Все то, что живо, что создано от одной матери, воссоединится, а плохое забудется. Вот – мы становимся самого главного переломного момента свидетелями. Для меня очень символично, что сегодня рубежи Херсонской области охраняют, в том числе и бойцы из ДНР и ЛНР. Они сегодня свои жизни кладут за то, чтобы обеспечить безопасность тех территорий, с которых приходили их обстреливать еще некоторое время назад, пусть и по указу Киева, будучи зомбированными этими режимом. Это очень важный процесс, свидетелями которого мы являемся, и это говорит еще раз о том, что необратимо, поступательно славянские братские народы будут воссоединяться в стремлении жить в мире, благополучии и единстве», — заявил Бобков.

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