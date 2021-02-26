Армия досрочно спасла Севастополь от украинской блокады

26.02.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Строители Минобороны России досрочно ликвидировали угрозу перебоев поставок воды для главной базы Черноморского флота – Севастополя. Напомним, что проблема возникла из-за небывалой засухи, а также блокады Крыма Украиной, которая перекрыла поставки по каналу из Днепра в качестве мести жителям полуострова за их поддержку воссоединения с РФ.

Армейские строители за считанные недели возвели уникальное гидротехническое сооружение, равных которому во всем Крыму не строилось как минимум три предыдущих десятилетия. Речь идет о водозаборе на реке Бельбек. Чтобы вода во время паводков не стекала просто в море, русло реки изменили и направили дополнительный ресурс в новый водоем, глубиной до пяти метров и размерами 230 на 160 метров. Теперь Севастополь будет дополнительно получать до 50-ти тысяч кубометров пресной воды в сутки.

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«Мы завершаем водовод в Бельбеке – это обеспечение водой Севастополя. Первый этап мы уже сдали досрочно в конце декабря, обеспечили приток первых 15-ти тысяч кубов ежесуточно. И к первому марта, но реально сдали 23-го февраля, мы запустим огромное хранилище воды, которое позволит обеспечить еще 50 тысяч кубов. То есть, мы полностью решим проблему с обеспечением водой Севастополя», – заявил журналистам замминистра обороны РФ Тимур Иванов, который курировал строительство водозабора.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, побывавший на объекте, подчеркнул, что полноценно работу водозабора запустят к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«К 1 марта в режиме пуско-наладки мы должны запустить весь объект. К этому готовимся, сроки такие установлены. Понадобится порядка с 1 марта двух недель, чтобы устранить все недочёты. Чтобы можно было к юбилею, к очередной годовщине Русской Весны объект полностью сдать», – сказал руководитель региона.

По мнению политика Вадима Колесниченко, военным поручили построить водозабор потому, что это единственное ведомство, способное справиться с подобной задачей быстро и без проволочек. Особенно в условиях, когда крупные строительные компании не спешат браться за крымские подряды, опасаясь санкций: «На территории Крыма нет крупных компаний, которые имеют технику и опыт строительных работ, а деньги есть. Крупные компании, имеющие технику и опыт работ, не хотят заходить, чтобы не попадать под санкции. Поэтому освоить такие проекты и сделать это своими силами мы не в состоянии – у нас их нет», – сказал Колесниченко.

Строительство водозабора на Бельбеке – это прорыв в решении водной проблемы Севастополя, считает сенатор Екатерина Алтабаева. Политик подчеркнула, что работа, с которой справились специалисты Минобороны, несмотря на короткие сроки, была выполнена очень качественно.

«Если мы встречаем в современной истории России факты, когда объекты построены на территории города федерального значения и сданы досрочно, то этот факт мы не просто положительно оцениваем, а очень положительно. Качество работы и скорость, с которой она была выполнена, заслуживает самых высоких оценок и огромного уважения к тем людям, которые организовали работу и ее исполнили.

Решит ли это проблему полностью – конечно, мы очень надеемся на то, что изменившиеся погодные условия тоже дадут возможность ожидать значительных паводковых вод на реке Бельбек. Там еще есть подрусловые воды – возможно, оттуда будет дополнительно забираться какое-то количество воды. В совокупности то, о чем мы сейчас говорим, – это прорыв в отношении водообеспечения Севастополя. Я испытываю огромную благодарность всем людям, которые этим занимались», – заявила Алтабаева.

Итак, проблема украинской блокады решена в Севастополе, однако в соседней Республике Крым ситуация остается сложной – в городах сохраняются графики подачи воды. На Украине не скрывают – подачу из Днепра не возобновят, пока крымчане не попросятся обратно под власть Киева. Значит – никогда.

В отличие от Севастополя, в Республике Крым военным строить объекты, аналогичные возведенному на Бельбеке, просто негде. Поэтому руководство республики делает ставку на строительство опреснительных станций. Помощь армии пока что ограничилась возведением 60-километрового водопровода, который позволил осуществлять переброску из Белогорска в Симферополь в условиях обмеления водохранилищ.

«Где делать водозаборы в районе Ялты и Алушты? Там в принципе существуют водохранилища. Если туда не поступает вода в ходе поверхностного стока, то никакое Министерство обороны ничего сделать не сможет – это уже ведомство «небесной канцелярии». Ситуация в Крыму нашей властью воспринимается уже адекватно, и те меры, которые проводятся – их вполне достаточно. Если возникнет острая необходимость, как это было полгода назад, когда военных привлекли к переброске воды из Белогорска в Симферополь, то за ней обязательно обратятся», – объясняет крымский ученый Сергей Киселев.

«Конечно, мы понимаем, что придется строить опреснительные установки, без них не обойтись. Ситуация с водой и сейчас не настолько критическая, как могла быть, я уверен, что она улучшится и мы вернемся к круглосуточной подаче воды и в Симферополе, и в Ялте, и в Алуште», – говорит сенатор Сергей Цеков.

«Вообще, Севастополю можно позавидовать – он находится под более пристальным вниманием военных, но нужно относиться к этому как к должному – пора привыкнуть давно», – отмечает крымский политолог Андрей Никифоров.