Армия и снабжение войск кардинально изменились – Онуфриенко
За три года спецоперации российская армия изменилась кардинально – от подготовки до обеспечения.
Такое мнение в эфире телеканала НТС высказал политолог Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Армия изменилась кардинально. Потому что в боевых действиях, тем более в таких масштабах – армия не участвовала. Скажем, Чеченская война уже забылась, она велась в других условиях, территории и другими методами, и многие помнят, что это был за ужас. С тех пор прошло четверть века и, соответственно, всё это забыто. Восьмидневная война с Грузией вообще не в счёт.
Противник в отличие от нас провёл через Донбасс, через интенсивные боевые действия почти полмиллиона человек, и командиров, и бойцов. И на начало СВО в 2022 году с той стороны они были качественно лучше подготовлены, принципиально лучше», – указал он.
Эксперт добавил, что изменения можно отследить по характеру гуманитарной помощи, которую отправляли в начале СВО и сейчас: осенью 2022 года более полмиллиарда рублей собрали на экипировку первого и второго корпуса, которые тогда только входили в состав Вооруженных Сил России.
«Техническая оснащение улучшилось на порядок. С одной стороны, промышленность перешла на военные рельсы, начала в разы больше выпускать техники. Сумели снять консервацию, провести моторизацию и поставить в войска технику. Те же мангалы появились на бронетехнике уже в ходе боевых действий. Много чего появилось, включая и беспилотники, к которым изначально относились, как к стратегическим войскам в распоряжении армейского командования.
Понимание того, что это расходный материал, начало появляться где-то к концу 2023 года, и, конечно, в сотни раз выросло количество беспилотников.
Равно как и по гуманитарке: если в начале поставляли все, включая обмундирование, то сейчас еда не нужна, одежда не нужна. Нужны расходники, имеющие отношение к боевому применению. И, безусловно, всегда нужна вода. Потому что на передовой нет кранов, и зачастую нет никакой воды, даже грязной», – пояснил Онуфриенко.
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