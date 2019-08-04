Армия ЛНР: Пусть теперь Зеленский пеняет сам на себя

04.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Президент Украины Владимир Зеленский неспособен принудить к миру «вышедшую из-под его контроля военную хунту», которая продолжает обстрелы территории ЛНР.

Такое заявление сделал во время брифинга офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, за минувшую неделю международные наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали концентрацию сил украинской армии на линии боевого соприкосновения и не предпринимали никаких попыток остановить киевских силовиков.

«Народная милиция ЛНР вынуждена принять адекватные меры по сдерживанию украинской агрессии. При этом вся ответственность за возможные последствия ложится на украинскую сторону, не способную обеспечить выполнение взятых на себя обязательств.

Если президент Украины Владимир Зеленский неспособен принудить к миру, вышедшую из-под его контроля военную хунту, то это сделаем мы!» – предупредил представитель оборонного ведомства.