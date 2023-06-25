Армия не простит Пригожину гибели летчиков – полковник Трухан

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Как только ЧВК «Вагнер» зашла в Ростов, первой подбитой мятежниками авиацелью был вертолёт-глушитель, который вообще не имел никакой военной угрозы.

Об этом в эфире канала «Politwera» заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военкора спросили, почему «вагнеровцев» беспрепятственно пустили в Ростов-на-Дону.

«Идёт мощная колонна, как их не пустишь? Они вообще не останавливаются на постах. Ну, комендатура там, пять автоматов, а они с танками колонной прут. Я так понимаю, что растерялись [при захвате Южного военного округа], что так будет, никто не ожидал, вертолёты когда подняли в воздух, не ожидали, что они с оружием попрут в город. Потом, когда подняли в воздух вертолёты, они же первый вертолёт сбили, я так понимаю, они глушили связь. Они, не задумываясь, применили оружие по вертолёту-глушителю. Попытались их вертолётами остановить, они же несколькими группами, там очень продуманная операция, они сразу же зашли в аэропорт и блокировали его», – сказал Хайруллин.

«Армия, кстати, ему [Пригожинe] не простит гибели лётчиков», – добавил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан.