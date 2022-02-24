«Армия работает. США формируют поддержку»: Зеленский объявляет военное положение

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Об этом он заявил в своем экстренном обращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы государства, он рассчитывает на поддержку иностранных партнеров, которую уже начали формировать США.

«Сегодня утром президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе, Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре и нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что провел телефонный разговор с президентом США.

«Соединенные Штаты уже начали формировать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины», – заявил Зеленский.