«Армия работает. США формируют поддержку»: Зеленский объявляет военное положение

24.02.2022  08:52 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Об этом он заявил в своем экстренном обращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам главы государства, он рассчитывает на поддержку иностранных партнеров, которую уже начали формировать США.

«Сегодня утром президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе, Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре и нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что провел телефонный разговор с президентом США.

«Соединенные Штаты уже начали формировать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины», – заявил Зеленский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть