Армия РФ получит уникальные САУ, способные уничтожать цели в глубоком тылу

06.12.2021  12:37 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Украина
Новости Украины

В следующем году российские военные начнут испытания самоходной гаубицы «Коалиция-СВ».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники в оборонном ведомстве.

В следующем году российские военные начнут испытания самоходной гаубицы «Коалиция-СВ». Об этом, передает корреспондент...

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Согласно утвержденному плану работ, итоговое тестирование самоходки должно завершиться в конце сентября.

«Коалиция» — самый амбициозный артиллерийский проект последних лет. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а сама машина полностью автоматизирована. Чтобы открыть огонь, экипажу достаточно нажать на кнопку — бортовой компьютер проведет все необходимые расчеты, развернет орудие, а специальный робот подаст снаряды», – говорится в статье.

Отмечается, что САУ «Коалиция-СВ» — часть проекта по перевооружению Сухопутных войск на новую технику. В свою очередь военный эксперт Алексей Хлопотов напоминает, что впервые «Коалицию» показали широкой общественности на параде Победы в 2015 году.

«Коалиция-СВ» долгие годы будет определять облик нашей артиллерии. САУ по своему функционалу приближается к РСЗО. Она может уничтожать важные цели в глубоком тылу противника. В первую очередь — командные пункты противника, средства ПВО и ПРО, полевые аэродромы, линии снабжения и рокадные дороги. Высокая мобильность и скорострельность позволяет эффективно вести контрбатарейную борьбу, оставаясь неуязвимой для артиллерии противника», – говорит эксперт.

Он подчеркивает, что САУ может практически сразу уничтожать цели и по этому показателю опережает ударные вертолеты и самолеты.

«Авиации, дежурящей в районе боевых действий, надо будет выйти на цель, а САУ практически тут же откроет огонь. Это в разы повысит вероятность уничтожения противника. Не стоит забывать и про экономику — артиллерийские снаряды в десятки раз дешевле, чем те же ракеты для РСЗО», – сказал Хлопотов.

По его словам, изначально конструкторы изучали возможность выпуска двуствольной САУ, но в итоге выбрали классический вариант с одноорудийной схемой, но с увеличенной степенью автоматизации установки.

«Благодаря этому САУ получила безлюдное боевое отделение. Три члена экипажа располагаются непосредственно в корпусе боевой машины, а башня остается безлюдной. Стрельбой командир САУ управляет дистанционно. Процесс формирования выстрела и заряжание орудия производятся в полностью автоматическом режиме. Это обеспечивает высокий темп ведения огня — до 16 снарядов в минуту. По степени автоматизации «Коалиции» нет аналогов в мире. Ей уступают американская Paladin М109А7 и немецкая PzH 2000», – резюмировал аналитик.



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