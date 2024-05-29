Армия РФ разрезает подразделения ВСУ на части, а потом уничтожает – экс-полковник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Донецком направлении в населённом пункте Красногоровка российская армия разрезает подразделения противника на две части, чтобы проще было ликвидировать.

Об этом в интервью журналистке Наталье Влащенко заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Красногоровка, там бои очень серьезные. И что противник делает? Он пытается разделить наши войска на две части. Есть такая тактика в военном искусстве, когда войска, боевое построение делится на две части, на четыре, и легче их уничтожить. В принципе, так было сделано в Авдеевке, когда ничего не получалось, а после того, как они прошли, нашли слабое место возле Коксохима, и там где дачи. И после этого нашим пришлось оставить. И сейчас то же самое. Вот они режут, пытаются разрезать. А мы сейчас стабилизируем», – сказал Стариков.