Армия РФ разрезает подразделения ВСУ на части, а потом уничтожает – экс-полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
29.05.2024 22:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Донецком направлении в населённом пункте Красногоровка российская армия разрезает подразделения противника на две части, чтобы проще было ликвидировать.

Об этом в интервью журналистке Наталье Влащенко заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Донецком направлении в населённом пункте Красногоровка российская армия разрезает подразделения противника на две...

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«Красногоровка, там бои очень серьезные. И что противник делает? Он пытается разделить наши войска на две части. Есть такая тактика в военном искусстве, когда войска, боевое построение делится на две части, на четыре, и легче их уничтожить.

В принципе, так было сделано в Авдеевке, когда ничего не получалось, а после того, как они прошли, нашли слабое место возле Коксохима, и там где дачи. И после этого нашим пришлось оставить.

И сейчас то же самое. Вот они режут, пытаются разрезать. А мы сейчас стабилизируем», – сказал Стариков.

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