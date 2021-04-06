Армия РФ уже тут, Украине крышка – экс-боевик «Правого сектора»

06.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Перемещения российских войск по собственной территории настолько напугали украинское «суспильство», будто в стране забыли, что «воюют» с армией РФ с 2014 года.

С таким посылом в эфире «4 канала» выступил экс-боевик «Правого сектора», а ныне депутат от «Голоса» Андрей Шараскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы напомнить нашим согражданам, что российские войска, немного в меньшей численности, но на протяжении всего этого времени с 2014 года присутствовали. На протяжении всего этого времени, начиная с 2014 года, их численность увеличивалась, на протяжении всего этого времени они планово наращивали своё присутствие.

Начали они с Крыма, который они языком наших военных и языком, который уже официально используется в военно-морских силах, они превратили Крым в непотопляемый авианосец, накопив там в большом количестве военную технику, в том числе там есть большой запас крылатых ракет, которые могут нести ядерные боеголовки.

Они модернизируют и планово завершают этап модернизации армии, который должен был закончиться в 2024-м. Но сейчас они опережают сроки и, скорее всего, до 2023 года стопроцентно выполнят условия поставок и завершат процесс этой модернизации. Больше 70 процентов они уже выполнили, согласно тому плану, который был анонсирован», – рассказал Шараскин.

При этом он отметил, что на фоне этого Украина фактически ничего не делает в военном плане.

«Мы до сих пор вынашиваем планы, которые содержат в себе явные признаки припрятанной приватизации в плане изменения статуса «Укроборонпрома», создания этих консорциумов. Это же не первый случай!

То есть, на фоне непринятого оборонного заказа до этого времени, а это значит, если он не принят, то деньги не идут, не осваиваются. Их не могут получить даже те производители, которые уже участвуют в нашем оборонном комплексе. И они уже говорят о срыве.

В действительности, они о срыве уже говорили в прошлом году, о том, что недополучены деньги и о том, что на следующий нужно было раньше думать об увеличении, а его до сих пор нет», – жаловался экс-правосек.