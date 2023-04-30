Армия России берет в котел еще один город Донбасса – Хайруллин

После освобождения села Серебрянка, за которое сейчас идёт активные бои, под угрозой окружения окажется группировка украинских войск в городе Северск.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто хочет быть в курсе всех событий – надо обратить внимание на город Серебрянка. Это большой массив леса, там идут активные бои. Говорят, наши уже на окраине Серебрянки сидят, и даже заходят туда. Украинцы отчаянно отбиваются. Потому что как только Серебрянка закрывается, наши выходят на позиционный район атаковать Северск», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что после освобождения Артёмовска в котле окажется город Северск.

«А тут же у нас рядом Артёмовск в котором уже агония, последние районы добивают. Это решённый уже вопрос. Как только Артёмовск падает, и наши там закрепляются, то в следующем котле оказывается Северск.

То есть операция по захвату Бахмута начиналась точно так же, с такого же положения, в котором сейчас оказывается Северск. Сначала был охват, а потом укрепили фланги, и потихоньку начали захватывать Артёмовск», – добавил военкор.