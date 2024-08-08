Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Торецком направлении подразделения российской армии берут в окружение посёлок Нью-Йорк – и засевшую в нём группировку бандеровцев.

Об этом сообщает информационное издание «Readovka», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Подразделения российской армии сумели преодолеть оборону украинского гарнизона и практически заняли значительную часть посёлка по западному течению реки Кривой Торец.

И вместо штурма находящегося там фенольного завода, наши бойцы обошли его западнее и заняли здание школы.

Вероятно, целью российской армии является прорыв к соседнему селу – Нелеповке. Это поможет установить контроль над путями отхода, и полностью запереть противника в Нью-Йорке. В этом случае окружённые боевики не смогут отступить и усилить гарнизон Торецка, ситуация близ которого также приобрела угрожающий для ВСУ характер.

Известный военкор Семён Пегов в своём блоге рассказал, что важную роль в боях за Нью-Йорк играет 9-я бригада 1-го армейского корпуса. Бойцы этого подразделения ежедневно, в тяжелых боях, отодвигают украинские войска к западным окраинам этого населенного пункта.

Сообщается, что ВСУ предприняли несколько попыток контратаковать, однако не достигли успеха.