Армия России берёт противника «в котёл» в Нью-Йорке

Сергей Вредников.  
08.08.2024 21:55
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Торецком направлении подразделения российской армии берут в окружение посёлок Нью-Йорк – и засевшую в нём группировку бандеровцев.

Об этом сообщает информационное издание «Readovka», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Торецком направлении подразделения российской армии берут в окружение посёлок Нью-Йорк – и засевшую...

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Подразделения российской армии сумели преодолеть оборону украинского гарнизона и практически заняли значительную часть посёлка по западному течению реки Кривой Торец.

И вместо штурма находящегося там фенольного завода, наши бойцы обошли его западнее и заняли здание школы.

Вероятно, целью российской армии является прорыв к соседнему селу – Нелеповке. Это поможет установить контроль над путями отхода, и полностью запереть противника в Нью-Йорке. В этом случае окружённые боевики не смогут отступить и усилить гарнизон Торецка, ситуация близ которого также приобрела угрожающий для ВСУ характер.

Известный военкор Семён Пегов в своём блоге рассказал, что важную роль в боях за Нью-Йорк играет 9-я бригада 1-го армейского корпуса. Бойцы этого подразделения ежедневно, в тяжелых боях, отодвигают украинские войска к западным окраинам этого населенного пункта.

Сообщается, что ВСУ предприняли несколько попыток контратаковать, однако не достигли успеха.

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