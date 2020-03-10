Армия России готова дать бой коронавирусу

10.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Специалисты Минобороны России – военные врачи, эпидемиологи и вирусологи – готовы подключиться к борьбе с распространением коронавируса. Все военные медицинские службы проводят постоянные тренировки по переводу на санитарно-противоэпидемический режим.

Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин, подчеркнув, что в наличии имеются все необходимые медикаменты и техника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях, в медицинских подразделениях воинских частей создан и поддерживается на требуемом уровне весь необходимый запас лекарственных и профилактических средств. Прежде всего, речь идёт о противовирусных препаратах, комплектах защитной медицинской одежды, специальных средствах транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средствах и аппаратуре», – сказал Тришкин.

Военные врачи помогают контролировать обстановку в стране: «Налажен постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки. Особо подчеркну – ведётся эта работа в круглосуточном режиме. Для оперативного реагирования на возможные опасные ситуации, в том числе с выездом в очаги заболеваемости и проведением противоэпидемических мероприятий, в постоянной готовности находятся сформированные подвижные санитарно-эпидемиологические группы. В их состав включены опытные врачи-эпидемиологи и военные вирусологи».

Ранее российские военные специалисты на двух транспортных самолетах Ил-76МД осуществили успешную эвакуацию 128 граждан России и еще 16 граждан СНГ из районов Китая, охваченных коронавирусом. Соотечественники были оперативно доставлены из Ухани в Тюмень, где их разместили на карантин в одном из санаториев. Своевременность и результативность операции были достигнуты за счет большого опыта работы Минобороны в кризисных ситуациях.

Пока же Минздрав вполне справляется с масштабами распространения коронавируса в России, однако, в случае негативного сценария, могут быть задействованы и специалисты Минобороны, комментирует «ПолитНавигатору» военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Все будет зависеть от того, насколько эпидемия коронавируса будет масштабной в России, будут ли крупные очаги заражения или нет. А в зависимости от этого уже будет ясно, потребуется ли участие Министерства обороны или нет.

Пока что меры, которые проводит Россия по недопущению распространения коронавируса, успешны. Очевидно, нам нужно идти на жесткие меры, которые могут быть, в том числе, превентивного характера.

Расслабляться не следует. Заявление Минобороны – лишний раз подтверждение того, что готовиться надо к любым сценариям, для того, чтобы заболевание не стало масштабным фактором, влияющим на ситуацию в России», – отметил Коротченко.