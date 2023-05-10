Армия России готовит для ВСУ несколько ловушек – киевский эксперт

Вадим Москаленко .  
10.05.2023 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


«Слабые» участки российской обороны могут оказаться нехитрой ловушкой армии РФ по заманиваю ударных украинских подразделений в котёл.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал киевский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Слабые» участки российской обороны могут оказаться нехитрой ловушкой армии РФ по заманиваю ударных украинских...

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«Самая основная опасность – это в первый день [наступления], когда будет пробивание коридора. Это самое опасное. И когда начнётся, будет много мест с ложными ударами, чтобы их авиацию распотрошить. Вперёд надо пускать танки, которые пробивают минные поля», – сказал Стариков.

К тому же он уверен, что российская армия заманивает ВСУ в ловушку.

«Но есть ещё опасность. По данным наших союзников, на 1200 километров линии фронта разное количество личного состава. На одном месте 25 солдат (на километр – прим.), а на другом – пятьсот.

Но война – путь обмана. Есть такое понятие, как попытка втянуть в танковую ловушку, как было в Дебальцево и Илловайске. И делается всё возможное, чтобы показать, что там слабо.

Это сейчас основное у нашей разведки – определить, где слабое место. Потому что 25 человек – это не слабое место. Там стоит 3 армейский корпус, который за 12 часов подойдёт», – подытожил эксперт.

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