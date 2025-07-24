Армия России готовит плацдарм для деблокады Приднестровья – Сивков

Максим Столяров.  
24.07.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


Создав плацдарм на правом берегу Днепра, российская армия сможет одним масштабным наступлением деблокировать Приднестровье.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Создав плацдарм на правом берегу Днепра, российская армия сможет одним масштабным наступлением деблокировать Приднестровье....

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«Почему ВСУ и та же самая румыно-молдавская армия не вступают в войну на Приднестровском направлении, хотя они могли это сделать? Потому что Россия может в короткие сроки деблокировать это Приднестровье, поскольку сил у ВСУ для того, чтобы удерживать Николаевскую и Одесскую области в случае крупномасштабного наступления России – нет.

По всей видимости, условием того, что Россия не проводит крупномасштабных наступательных операций является то, что не трогают Приднестровье. Поэтому, если трогать Приднестровье, мы можем пойти на такую наступательную операцию», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что вражеские дроны преодолеваются, и плацдарм на правом берегу реки Россия уже создала.

«Российские Вооруженные силы создали плацдарм на правом берегу Днепра. Вот они полностью контролируют дельту Днепра. То есть, форсировать Днепр нам уже и не надо, потому что наши войска уже имеют там плацдарм.

И при том, что этот плацдарм составляет очень большую угрозу для украинских Вооруженных сил на южном фланге, для того, чтобы сбросить нет физических сил. Поэтому это лишний раз подтверждает тот факт, что Россия сможет решить быстро вопрос о деблокаде Приднестровья, при этом отрезать Украину от моря полностью», – добавил Сивков.

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