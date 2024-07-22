Армия России готовится к новому «контрнаступу» ВСУ – Стариков  

Вадим Москаленко.  
22.07.2024 11:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия давит по всем направлениям, и украинский фронт может посыпаться. Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вооруженные силы Российской Федерации оказывают давление на нас по всем участкам фронта. Отхватывают маленькими кусочками, где-то продвигается 100 метров, где километр, где 3 километра. Позиционный фронт стоит, не рушится, они потихоньку продвигаются. Какая у них стратегия? Они оказывают давление, чтобы фронт где-то порвался. А где-то он может порваться», – сказал Стариков.

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Российская армия давит по всем направлениям, и украинский фронт может посыпаться. Об этом в...


«Второй вопрос. С начала полугодия мы ждём, что они пойдут в атаку. А они не идут. Почему? А зачем идти в атаку, согласно фазам войны, если нужно подождать, когда противник, то есть ВСУ, начнет нападать. После заявления высшего политического руководства, что мы готовимся к контрнаступлению, зачем тратить силы?

Они подождут, когда мы придем к ним тепленькие. Сейчас они ведут бои низкой интенсивности, потому что не дай бог, как они считают, фронт порвётся, Запад нам сразу даст оружие. А так оно как-то вот оно шевелится да шевелится», – добавил эксперт.

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