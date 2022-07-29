Армия России наконец ответила на обстрел Брянской области

29.07.2022  12:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 3107
 
Вооруженные силы, Дзен, Местная власть, Россия, Украина
Новости Украины

Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», – написал Богомаз.

Через час он опубликовал второй пост.

«После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», – сообщил губернатор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть