Армия России наконец ответила на обстрел Брянской области

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Новости Украины

Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», – написал Богомаз.

Через час он опубликовал второй пост.

«После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», – сообщил губернатор.