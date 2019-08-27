Армия России отрабатывает уничтожение баз диверсантов в Крыму

27.08.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Подразделения из состава бригад морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота совершили марш на полигон боевой подготовки Опук в Крыму, где отрабатываются действия в составе межвидовой группировки войск по пресечению каналов доставки оружия и боеприпасов незаконным вооружённым формированиям, разведке и уничтожению их скрытых баз и лагерей, а также непосредственной ликвидации диверсионных групп условного противника.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

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На завершающем этапе учения морская пехота при поддержке артиллерии, корабельных сил, тактической и армейской авиации выполнит высадку на необорудованный участок побережья морского и воздушного десантов с использованием большого десантного корабля «Азов», десантных катеров и военно-транспортных вертолётов МИ-8.

Учения Черноморского флота проходят по общему замыслу и в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа.

Учения проводятся в акватории Черного моря и на 6 полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

Всего в учениях принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов Черноморского флота.