Армия России отрезает плацдарм ВСУ от снабжения через реку Оскол – Хайруллин

Владимир Гладков .  
15.08.2023 20:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Основной целью данного этапа Спецоперации на Донецком направлении является установление огневого контроля за основными переправами через речку Оскол и последующее уничтожение крупной украинской группировки.

Об этом в эфире интернет-блога PolitWera заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основной целью данного этапа Спецоперации на Донецком направлении является установление огневого контроля за основными...

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«На берегу реки Оскол создан большой украинский плацдарм длиной больше 70 километров. Протяжённость больше, это если по прямой считать. И на этом плацдарме ещё 60-40 тысяч украинских войск.

И цель нынешнего большого этапа операции – это ликвидация этого правобережного плацдарма украинских войск, и выйти ко всем основным переправам через реку Оскол. Как только мы устанавливаем огневой контроль над переправами, уже можем доставать туда артиллерией. И наша задача – продвинуться вперёд, установить контроль над этими переправами, и осложнить всю логистику украинцев для этой группировки», – отметил он.

«Последние 3-4 недели движение там беспрерывное, и всё время наши открывают там новые оперативные направления. И не исключено, что мы сейчас увидим ещё несколько наших ударов», – рассказал военкор.

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