Армия России пошла в наступление – горящая Авдеевка под угрозой окружения

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С раннего утра российская армия близ Донецка провела мощную артподготовку и начала продвигаться вперёд на авдеевском направлении.

Об этом сообщается в местных социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приблизительно с пяти часов утра Донецк проснулся от звуков частых взрывов: сотни стволов российской артиллерии начали работу по позициям бандеровцев в Авдеевке. Активно работала авиация.

Беспрецедентная по масштабам артподготовка длилась много часов, и закончилась – аж после полудня. В городе начались пожары, на некоторых кадрах видно, как горит техника ВСУ.

В частности, по сообщениям телеграм каналов, местные укро-власти жалуются на «очень болезненный удар» нашей авиации по территории местного коксохимзавода, в результате чего образовался крупный пожар. Подтвердил сильные обстрелы и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Примерно в то же время начали появляться сообщения о продвижении вперёд защитников Донбасса. По некоторым данным, передовые штурмовые группы ВС РФ снесли первую линию обороны бандеровцев и уже к 10 часам утра вышли на восточные окраины села Бердычи.

Поступают сообщения о продвижении в сторону населённого пункта Орловка – таким образом, Авдеевка, в которой находится большое количество личного состава ВСУ, может оказаться «в котле».

Однако ряд экспертов отмечают о мощнейшей обороне Авдеевки, выстроенной за много лет, и советуют не спешить с ожиданиями.

«Сам факт мощнейших авиационных и артиллерийских ударов еще не говорит о том, что оборона противника сломлена. Авдеевка еще тот укреп. Сколько лет враги готовили и город, и сам Коксохим к обороне. Понятно, и это видно по действиям наших войск, что в лоб осиное гнездо никто штурмовать не будет. Но охват группировки врага – задача тяжелейшая именно здесь. Предположу, что именно авдеевское направление – это наиболее укрепленный рубеж киевского режима в Донбассе. Именно поэтому, не стоит спешить с оценками», – пишет военкор Евгений Поддубный.

В свою очередь, политолог Сергей Марков отметил, что окружение группировки ВСУ в Авдеевке стало бы огромным достижением.

«Нанесён самый сильный удар ракетами и артиллерией, и авиацией за всё время СВО. То есть за день, примерно, как за месяц. У удара две цели. 1. Уничтожить как можно больше ВСУ в момент ротации личного состава, а с помощью разведки удалось поймать это момент. 2. Постараться продвинуться и взять под огневой контроль единственную трассу снабжения ВСУ с Авдеевки на Орловку, и, таким образом, начать окружение группировки ВСУ. Важность Авдеевки в том, что это пригород Донецка и самая близкая к центру Донецка группировка ВСУ, поэтому ВСУ могут оттуда обстреливать Донецк и Ясиноватую большим числом дешёвых артснарядов. Группировка более 11 тысяч, и там огромные оборонительные системы ВСУ. Поэтому окружение ВСУ в Авдеевке было бы огромным поражением ВСУ и выполнением главной задачи СВО – спасти народ Донбасса от обстрелов», – написал Марков на своём канале.