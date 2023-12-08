Армия России превосходит ВСУ по дронам в несколько раз – Бутусов

Вадим Москаленко.  
08.12.2023 08:19
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже на второй год войны украинское государство не озаботилось обеспечением ВСУ необходимым количеством дронов и операторов.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже на второй год войны украинское государство не озаботилось обеспечением ВСУ необходимым количеством дронов...

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«В армии необходимо качественное применение дронов. А у нас до сих пор в большинстве частей нет необходимого количества операторов дронов. Армия до сих пор воюет, готовится и обеспечивается по какому-то остаточному принципу.

Почему-то в пехоте у нас нет нужного количества должностей операторов дронов, и это постоянно внештатные должности. А поскольку они внештатные, то армия и страна не отвечают за их обеспечение», – сказал Бутусов.

Он возмутился, что в дополнение к этому Киев забрал у армии большую часть финансовых поступлений из регионов.

«И мы слышим радужные рапорта: государство весь НДФЛ у регионов забрала, сейчас пойдут дроны… На данный момент большинство дронов как покупалось волонтёрами, так и покупается сейчас. Ничего не изменилось.

Даже хуже стало, командиры частей критикуют это решение власти. Потому что местная власть отдавала частям до 50% НДФЛ, и на эти деньги бригады могли себе что-то купить. А сейчас что? Где эти деньги? Страна ничего не дала военным частям. Забрали НДФЛ, закон одобрили, и всё. А воевать надо», – добавил журналист.

«А у русские получают дроны централизованно, от государства. Это предмет вооружения, который страна наращивает. И дронов у них с каждым днём становится всё больше, на большей части фронта. Перевес врага в дронах уже в несколько раз, и он увеличивается», – подытожил он.

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