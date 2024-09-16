Армия России продвигается на километры в день! – полковник СБУ

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Российская армия стала продвигаться быстрее и с меньшими потерями, потому что укрепления ВСУ в поле просто уничтожаются, а населённым пунктам создаётся угроза окружения.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что противник сейчас делает… с Водяного, сверху, то есть с востока, и снизу, – обходят… обходится двух сторон. Не спеша, а там ведь поля, там вот только единственные шахты, там Южно-Украинская 1, Южно-Украинская 3, а так, в основном поля. Попробуй удержаться против вот этих ФАБов, которые идут и уничтожают все, что есть. Поэтому реально угледарский гарнизон, если сейчас вот возьмут в клещи, нам придется отойти, а отойти… это серьезный укрепрайон», – сказал Стариков.

«То же самое сейчас произошло и по Невельскому, это Кураховское направление. Там тоже был такой выступ, взять не могли. Они просто обошли, нашим пришлось отойти. То есть воюют уже не в лобешник, а учит военное искусство – обходят с флангов, и потом выдавливают. Меньше потерь, меньше ресурсов – и сразу большие территории. В итоге продвижение стало очень значительным. Раньше было 100 метров в день, 200 метров. Сейчас уже километрами стало считаться», – подчеркнул он.