Армия России просто сносит позиции ВСУ артиллерией – нацист Сиротюк

Вадим Москаленко.  
16.04.2023 19:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1405
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Россия, Украина


На Артёмовском направлении российская армия вовсю пользуется подавляющим преимуществом в артиллерии и планомерно уничтожает украинские позиции.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил экс-депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Артёмовском направлении российская армия вовсю пользуется подавляющим преимуществом в артиллерии и планомерно уничтожает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В Бахмуте двадцать четыре на семь работает вражеская артиллерия, авиация, РСЗО. Если на других направлениях кто-то говорит, что есть какой-то снарядный голод, то здесь его нет.

Противник бесконечно может использовать артиллерию. И использует её очень много. Сейчас бои идут в районе железнодорожного вокзала. Противник не штурмует, а просто сносит всё своей артиллерией», – сказал Сиротюк.

Неонацист отметил, что в то же время у ВСУ наблюдается снарядный голод, поэтому нельзя говорить ни о каком паритете сил.

«Нам до сих пор очень не хватает артиллерии, артиллерийских снарядов. Здесь, к сожалению, и близко нет паритета. Если противник может использовать их сколько угодно, то мы вынуждены экономить.

Артиллерийские снаряды, дальние системы и современная авиация, они позволили бы выровнять ситуацию. Потому что противник имеет больше и артиллерии, и личного состава», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть