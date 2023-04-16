Армия России просто сносит позиции ВСУ артиллерией – нацист Сиротюк

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На Артёмовском направлении российская армия вовсю пользуется подавляющим преимуществом в артиллерии и планомерно уничтожает украинские позиции.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил экс-депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Бахмуте двадцать четыре на семь работает вражеская артиллерия, авиация, РСЗО. Если на других направлениях кто-то говорит, что есть какой-то снарядный голод, то здесь его нет. Противник бесконечно может использовать артиллерию. И использует её очень много. Сейчас бои идут в районе железнодорожного вокзала. Противник не штурмует, а просто сносит всё своей артиллерией», – сказал Сиротюк.

Неонацист отметил, что в то же время у ВСУ наблюдается снарядный голод, поэтому нельзя говорить ни о каком паритете сил.

«Нам до сих пор очень не хватает артиллерии, артиллерийских снарядов. Здесь, к сожалению, и близко нет паритета. Если противник может использовать их сколько угодно, то мы вынуждены экономить. Артиллерийские снаряды, дальние системы и современная авиация, они позволили бы выровнять ситуацию. Потому что противник имеет больше и артиллерии, и личного состава», – подытожил он.