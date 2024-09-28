Армия России рвётся на Днепропетровск и Запорожье – генерал ВСУ

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После освобождения Павлограда и Курахово, для российской армии откроется прямая дорога на Днепропетровск и Запорожье. Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил бывший замкомандующего ССО Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация под Покровском достаточно угрожающая, но я бы не сказал, что наше руководство не понимает реальной обстановки. Если посмотреть на карту, то мы увидим, почему россиян интересуют эти два направления – Покровск и Курахово. Посмотрите, что за Покровском Павлоград, а дальше уже город Днепро [Днепропетровск]. А что касается Кураховского направления, то дальше уже дорога идёт на Запорожье», – сказал Кривонос.

«И для врага завладение этими двумя направлениями является основой, потому что это две автострады, вдоль которых идут наступления любых армий. Они потом обеспечивают логистику для наращивания наступательных возможностей. Наступление на Запорожье и Днепро, у врага есть такая возможность, и они давно мечтали об том. Поэтому они и пытаются продвинуться на этих двух направлениях», – опасается генерал.