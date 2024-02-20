Армия России выбила ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра

Владимир Гладков.  
20.02.2024 19:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Населённый пункт Крынки, который долгое время являлся плацдармом ВСУ на левом берегу Днепра, освобождён российскими войсками от бандеровцев.

Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил министр обороны Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Населённый пункт Крынки, который долгое время являлся плацдармом ВСУ на левом берегу Днепра, освобождён...

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«Я подтверждаю, Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки, на сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска», – сказал Шойгу.

Кроме того, военкор Евгений Лисицын заявил об освобождении села Победа недалеко Марьинки. Сообщается, что российские войска продолжают зачищать от противника жилые дома, все подвалы и укрытия. Хотя официального подтверждения пока не поступало.

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