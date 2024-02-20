Армия России выбила ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра
Населённый пункт Крынки, который долгое время являлся плацдармом ВСУ на левом берегу Днепра, освобождён российскими войсками от бандеровцев.
Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил министр обороны Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я подтверждаю, Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки, на сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска», – сказал Шойгу.
Кроме того, военкор Евгений Лисицын заявил об освобождении села Победа недалеко Марьинки. Сообщается, что российские войска продолжают зачищать от противника жилые дома, все подвалы и укрытия. Хотя официального подтверждения пока не поступало.
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