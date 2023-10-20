Армия России выдавливает ВСУ в сторону степей – эксперт

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ВСУ будут изо всех сил цепляться за хорошо укреплённую донецкую агломерацию, потому что за ней – открытая украинская степь.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Марьинка развалена в пепел, но бои там продолжаются не первый год. И в развалинах остаются подземные коммуникации, подвалы. Там проще, чем в поле, создавать укрепленные рубежи, огневые точки располагать. И борьба на этих участках очень тяжела, потому что противник прекрасно понимает: потеряв донецкую агломерацию, ему придётся воевать в чистом поле. За пределами донецкой агломераци, западнее Славянска и Краматорска есть городки, есть населённые пункты, а за ними начинаются украинские степи и чернозёмы», – отметил эксперт.

Онуфриенко подчеркнул, что если выдавить ВСУ туда, то будет проще устраивать врагу котлы.

«Если выдавливать противника туда, то придётся лишаться своей сплошной линии обороны, опираться просто на населённые пункты, закрепляться в них, и переходить к очаговой обороне. Они этого делать категорически не хотят», – подытожил он.