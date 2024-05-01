Артиллерия, предоставленная странами Запада бандеровцам, была почти полностью уничтожена в первые полгода «контрнаступления».

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Украинская артиллерия, которая западом поставлена, как раз проходит год, когда их контрнаступ был на пике. Порядка 400 только одних САУ, они действительно передовые и свеженькие. Это был тот козырь, который укропы пытались использовать против нас во время контрнаступа.

Год прошел, у них артиллерии не осталось, мы ее всю под ноль спустили. Напомню, тяжелая артиллерия замолчала уже концу октября. То есть мы, скажем так, уже за полгода ее там ухайдокали как следует.

То, что вот такая мощь сейчас у нас присутствует, я напомню, что вот эти все «Пионы», «Тюльпаны», «Торнадо», авиация – это все очень мобильные средства. Наши могут их перебросить, на Часов Яр из-под Донецка, и – просто их в пыль. Сейчас это и происходит, там просто их уничтожают. А потом перекинуть опять сюда, на Донецк, и дальше, на Очеретино», – сказал Хайруллин.