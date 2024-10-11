Армия России заняла уже половину Дзержинска, до Курахово – менее километра

Сергей Вредников.  
11.10.2024 13:16
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


Российские войска продолжают продвижение в Дзержинске и контролируют уже около половины города. Об этом на своём канале жалуется украинский гауляйтер Василий Чинчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ориентировочно в районе 40-50% города, можно сказать, находится под контролем ВСУ. Остальная территория – врагом захвачена», – заявил Чинчик.

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Подтверждают продвижение и российские источники.

«В Торецке (Дзержинске) ВС России продвигаются вдоль улицы 51-ой Армии в центральной части. Севернее Нью-Йорка (Новгородского) наши подразделения атакуют на глубину до 750 метров», – сообщает телеграм-канал «Два майора».

На остальных направлениях продолжаются напряжённые бои. Российская армия наносит постоянные ракетные, бомбовые и артиллерийские удары по украинской инфраструктуре и позициям врага.

Также российская армия продвинулась в н.п. Островское, вынудив противника отойти к городу Курахово, до окраин которого осталось менее километра. Сейчас происходит зачистка населённого пункта, закрепление, и подготовка к штурму Курахово.

«Бандеровские ресурсы не исключают начала боёв в черте города в течение 48 часов», – пишет военкор Юрий Котенок.

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