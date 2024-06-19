Армия Румынии упорно сопротивляется передаче Украине установок Patriot

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Министерство национальной обороны Румынии не одобряет передачу Украине противоракетных установок Patriot.

Об этом говорится в отчёте, который ведомство направило президенту страны Клаусу Йоханнису в преддверии заседания Высшего совета обороны страны, который будет посвящён принятию решения по данному вопросу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вывод о нецелесообразности передачи Киеву комплексов ПРО был сделан после консультаций министра обороны с начальником румынского генштаба, с генералитетом и с командованием полка Patriot.

В частности, минобороны Румынии не хочет, чтобы система Patriot была отправлена ​​на Украину сейчас, однако, если ведомство не согласится, это не значит, что этого не произойдет. Вероятно, на заседании ВСО ожидается оживлённый спор между румынскими политиками и военными.

Запрос о передаче румынского комплекса Patriot поступил от президента США Джо Байдена, но его румынский коллега Клаус Йоханнис заявил, что Румыния не отправит Patriot на Украину, пока не получит что-либо взамен, чтобы не оставаться уязвимой.

Румыния приобрела четыре установки Patriot, из которых до недавнего времени в боеспособном состоянии была только одна. Вторая система Patriot вступила в строй в пятницу, третья будет готова к концу года, а четвертая будет готова к бою в начале следующего года.

Минобороны Румынии не говорит в отчете, что страна останется незащищенной, если она отправит Patriot на Украину, но есть риск, что Румыния не получит взамен столь дорогостоящую систему, если отправит ее на театр военных действий.

Система Patriot представляет собой крупнейшее приобретение Румынии со времен прозападного переворота 1989 года. Министерство национальной обороны заплатило за 7 систем 4 миллиарда долларов. На данный момент США поставили Румынии 4 установки, а остальные 3 должны прибыть в страну к 2027 году. Эти же установки США требуют от Румынии направить для нужд ВСУ.

Йоханнис сообщил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны, эта тема активно обсуждалась, и Румыния была одной из тех стран, у которых спрашивали о возможности пожертвований своих комплексов. При этом, по словам румынского президента, «недопустимо, чтобы Румыния осталась без средств ПВО».