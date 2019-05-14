«Армия» сепаратистов Косово впервые примет участие в учениях НАТО

14.05.2019, Белград, Ксения Голуб

С 10 мая в Хорватии проходят военные учения НАТО. В маневрах впервые принимает участие и созданная вопреки резолюции Совбеза ООН «армия» сепаратистского режима Косово – края, незаконно отторгнутого албанскими боевиками от Сербии. Ситуация в очередной раз демонстрирует двуличие Запада. Белград, тем временем, при поддержке России наращивает потенциал сербских Вооруженных сил, что было продемонстрировано 10 мая на параде в честь Дня Победы в городе Ниш.

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Напомним, что создание армейских соединений в крае Косово запрещены в соответствии Резолюцией Совбеза ООН №1244. Сепаратистам позволено лишь иметь силы безопасности численностью до 2 тысяч человек.

Однако при поддержке США албанцы лоббируют трансформацию этих сил в полноценную военную структуру. О лояльной позиции Вашингтона в этом вопросе в свое время открыто заявлял и заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Палмер в интервью приштинским СМИ.

«Парламент» самопровозглошенного Косово принял закон о формировании полноценной армии в октябре 2018 года. Россия и Сербия, в свою очередь, выступают против подобного нарушения международных требований.

«Участие так называемой «Косовской армии» в военных учениях НАТО в Хорватии является продолжением политики, которую западные силы проводят в течение многих лет на Западных Балканах и, особенно, в отношении Сербии», – заявил в интервью сербской редакции Sputnik бывший пресс-секретарь Агентства военной безопасности страны, генерал Момир Стоянович.

Нынешнее участие в учениях НАТО косовских формирований, состоящих, в том числе, из числа террористов, военных преступников, – демонстрация циничной позиции Запада, отмечают наблюдатели.

«Армия Косово», как предполагается, будет задействована в трех совместных маневрах НАТО в мае и июне.

«Немедленное реагирование- 19», «Астральный рыцарь- 19» и «Быстрый ответ- 19» – это учения, организованные USEUCOM – командованием сухопутных сил Европы, которые будут проводиться в координации с членами НАТО и странами-партнерами на территории бывшей Югославии.

Первые учения, «Немедленное реагирование -19», проходят с 10 мая до 6 июня на территории Хорватии, а также Словении и Венгрии. В маневрах примут участие 1600 военнослужащих из Хорватии, Словении, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Албании, Черногории, Косово, США, Польши, Франции, Великобритании, Литвы, Северной Македонии, Италии и Германии.

Для этой операции НАТО задействовало 60 боевых и транспортных самолетов, 30 вертолетов и 800 различных боевых и не боевых машин.

Источники сообщают, что на учения Приштина направила пехотный взвод и группу саперов с сопровождающими транспортными средствами и средствами доставки.

Следует также отметить, что в маневрах примут участие части американской 173-й парашютной бригады, ранее задействованной в Ираке.

Кроме того, параллельно с этим в Словении армия США впервые на территории бывшей Югославии развернет батарею ракетного комплекса «Патриот».

«Целью учений, по словам командования многонациональным батальоном, будет проверка возможности быстрой переброски сил от одного члена альянса к другому без сложной бюрократической процедуры», – говорит источник газеты «Ало».

Вторые учения – «Астральный рыцарь – 19» – это тренировка американских военно-воздушных сил в Европе (USAFE), которая пройдет с 3 по 6 июня, после чего состоятся маневры «Быстрый ответ 19», которые пройдут в нескольких местах в Болгарии, Хорватии и Румынии.

Сербия – практически единственное государство на Балканах, которое отказывается от идеи вступления страны в военный альянс. Это недавно подтвердил и президент Александр Вучич, сообщив, что при его президентстве такого не случится. Страна тяготеет к иным центрам силы – России и Китаю.