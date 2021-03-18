Армия США в сирийской Хасаке получила 40 грузовиков с оружием

18.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Американское военное командование укрепило позиции своей армии на территории Сирии. В провинцию Хасака прибыл новый конвой с оружием, боеприпасами и средствами материально-технического снабжениями.

Как сообщает информационное агентство SANA, 40 грузовых автомобилей прибыли на территорию Сирии из Ирака. По данным местных источников, американским военным помимо оружия и боеприпасов поставили грузы, прибывшие в контейнерах-рефрижераторах. Известно, что сирийско-иракскую границу колонна грузовиков пересекла через незаконный переход аль-Валид.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Сирийские СМИ сообщают, что за последние несколько месяцев американские военные в провинции Хасака получили тысячи грузовиков с оружием и военной техникой. Пентагон укрепляет позиции на востоке Сирии с целью продолжать контрабанду нефти.

В 2014 году подразделения армии США прибыли в ближневосточную страну для борьбы с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). На самом деле, американские военные, вступив в сговор с местными бандформированиями, наладили бизнес по продаже ворованной нефти. Точку в борьбе с радикалами поставили вооруженные силы САР при поддержке ВКС России. Участие в разгроме террористов также принимала «ЧВК Вагнера». Благодаря успешной антитеррористической операции, население Сирии сейчас смогло приступить к послевоенному восстановлению страны.

Источник фото: wikipedia.org – U.S. Department of Defense.