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18.03.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сирия, США
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Армия США в сирийской Хасаке получила 40 грузовиков с оружием


Американское военное командование укрепило позиции своей армии на территории Сирии. В провинцию Хасака прибыл новый конвой с оружием, боеприпасами и средствами материально-технического снабжениями.

Как сообщает информационное агентство SANA, 40 грузовых автомобилей прибыли на территорию Сирии из Ирака. По данным местных источников, американским военным помимо оружия и боеприпасов поставили грузы, прибывшие в контейнерах-рефрижераторах. Известно, что сирийско-иракскую границу колонна грузовиков пересекла через незаконный переход аль-Валид.

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Сирийские СМИ сообщают, что за последние несколько месяцев американские военные в провинции Хасака получили тысячи грузовиков с оружием и военной техникой. Пентагон укрепляет позиции на востоке Сирии с целью продолжать контрабанду нефти.

В 2014 году подразделения армии США прибыли в ближневосточную страну для борьбы с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). На самом деле, американские военные, вступив в сговор с местными бандформированиями, наладили бизнес по продаже ворованной нефти. Точку в борьбе с радикалами поставили вооруженные силы САР при поддержке ВКС России. Участие в разгроме террористов также принимала «ЧВК Вагнера». Благодаря успешной антитеррористической операции, население Сирии сейчас смогло приступить к послевоенному восстановлению страны.

Источник фото: wikipedia.org – U.S. Department of Defense.

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