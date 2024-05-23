Армия стала точкой раскола, догнав «мову» и «виру» – украинский психолог

Политика президента Украины Владимира Зеленского завершила миссию своего предшественника Петра Порошенко по расколу украинского общества. Об этом на канале «Вышка» заявил украинский политический психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Порошенко когда-то задвинул лозунг «армия-мова-вира». Вот у нас все эти три темы – темы конфликтов. «Мова» – понятно, вера – понятно. До конца прошлого года ещё армия воспринималась массово как единственный субъект, а сейчас смотрите, ТЦК – это же армия, по поводу армии уже идёт такой раскол. Все три пункта стали точками расколов, хотя они предлагались, типа, как точки объединения. И вот у нас последний из трёх становится точкой раскола. Причём, в такой степени, что года два назад было бы странно, чтобы мы в свободном эфире с вами это обсуждали, в 22 году, или даже в первой половине 23-го года. А сейчас как бы нормально, какие-то шутки по поводу «ухилянтов», они тоже как бы нормально, можно пошутить так», – отметил Хомяк.