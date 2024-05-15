Армия уклонистов готовится парализовать украинские суды

18 мая на Украине вступит в силу закон о мобилизации, и её суды окажутся заваленными сотнями тысяч дел «уклонистов». Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Главное, что эти штрафы не накладывают ТЦК. Их могут наложить только решением суда. Всё, что может ТЦК – это взять и подать иск в суд. А у нас сейчас суды общей юрисдикции и так просто перегружены делами. Я сам знаю, у меня там несколько исков. Так вот, только на решение, принять ли на рассмотрение иск, уходит несколько месяцев. Это настолько перегруженная судебная система», – сказал Дикий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«А теперь представьте, если в неё вольются десятки или сотни тысяч дел по уклонистам? Это просто коллапс судебной системы без реальной возможности кого-то оштрафовать. Почему полицейский может сам накладывать штраф за нарушение ППД, а ТЦК такой возможности не дали», – пожаловался националист.

Он подчеркнул, что для того, чтобы закон о мобилизации заработал, нужны не штрафы, а уголовная ответственность за нежелание явиться в военкомат. Примечательно, что сам Дикий, имеющий боевой опыт в карательной операции против ЛДНР, в ВСУ почему-то не спешит.