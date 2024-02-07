Армия Украины заменит европейцам НАТО – Чадаев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель уже включил Киев в процесс подготовки «нашей собственной военно-промышленной стратегии». По словам главы ЕК, это станет первым шагом интеграции Украины в военные программы Евросоюза. Политолог Алексей Чадаев считает, что Евросоюз готовится к жизни без НАТО, и в этом плане ВСУ лучшая помощь.

Об этом он заявил в эфире «Радио Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что Украина? Украина должна им денег. Последний пакет в 33 миллиарда к этому добавился сверху недавно. В принципе то, что осталось от Украины, они могут приходить, показывать пальцем и говорить – это наше. И так до тех пор, пока не рассчитаетесь по долгам. А как они рассчитаются? Да никак. Я считаю это заявление фон дер Ляйен в духе того, что весьма растущая по вероятности смена власти в США и приход Трампа заставил европейцев думать о том, как они будут жить без НАТО в этой ситуации. Она же не просто так сказала про собственные военные возможности Евросоюза, НАТО вообще не прозвучало. Они думают о том, чтобы вернуться к старой идее Вооруженных сил Европы. Европа должна сама обеспечивать свою безопасность. Действительно, без США раньше трудно было это себе представить. Но когда есть ВСУ, это всё становится реалистичным», – отметил Чадаев.

Он подчеркнул, что НАТО – это структура, позволявшая европейцам не иметь своих серьёзных армий, платить американцам «за крышу» или покупать у них военную технику.

«Американцев, особенно в трамповской версии, и демократической на самом деле тоже, чем дальше, тем меньше устраивал такой порядок вещей. Поэтому, собственно, вся эта украинская операция одним из скрытых мотивов имела не мытьем, так катаньем заставить европейцев платить за коллективную оборону. Потому что всё, что мы слышали в 2016-18 году – не платят европейцы, и платить не хотят за это всё. И надо их как-то заставить. Вот, нашли способ заставить. А он называется украинский конфликт», – заключил Чадаев.