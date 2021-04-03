Армия, взявшая Грозный, не побоится взять Харьков

25.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Даже несмотря на то, что с 2014 года, когда «шансы были упущены», на Украине выросло большое число людей, агрессивно относящихся к России, не стоит бояться негативного отношения к русской армии в случае войны.

Об этом в эфире youtube-канала «Антонимы» заявил консервативный публицист Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сочинил маленький анекдот на эту тему. Я думаю, что вы слушатели умные, все всё поймут. Как-то полковник сказал своим знакомым: «Если мы возьмем город Х, то половину будет за нас, а половина против нас. Что мы будем делать тогда?». А ему на это ответили: «Вот знаете, полковник, когда, 20 лет назад, вы брали город Г, там все были против нас, и что-то это вас не смущало».

Понимаете ли, не России с историей про город Г, где все-таки как-то вопрос решили, там пусть не всем нравится, как этот вопрос решили… Но, тем не менее, после того, как найдено какое-то не приводящее к ежедневным терактам и резне решение этого вопроса, бояться решения вопроса на Украине, где не будет так плохо…», – сказал Холомогоров.

Он уверен, что на значительной части Украины русская армия и российские власти будут восприниматься положительно.

«Новороссия. На севере это начинается от Харькова и под углом идет до Одессы. Это наши актуальные русские земли. Киев – тоже русская земля, но мы ничего не можем поделать с тем, что сейчас там живет бандерня. Я в 2010 году проехал весь этот регион. Это абсолютно русский регион. Самосознание этих людей активно либо пассивно русское. Если телевизор будет говорить, что вы русские, а не как сейчас: «москаль – оккупант», то эти люди не будут испытывать никакого диссонанса», – сказал Холмогоров.