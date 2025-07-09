«Армия юристов работает» – Лондон мечтает ограбить и Абрамовича, и Россию

Елена Острякова.  
09.07.2025 22:26
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Финансы


Власти Великобритании все еще рассчитывают завладеть средствами, полученными российским олигархом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси».

Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил на заседании комитета по иностранным делам британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Великобритании все еще рассчитывают завладеть средствами, полученными российским олигархом Романом Абрамовичем от продажи...

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«К сожалению, мы не смогли использовать эти средства так, как я бы хотел. Мы указали, что будем обращаться в суд по этому вопросу, потому что мы твердо намерены использовать эти деньги так, как постановили парламент и правительство», – сказал Лэмми.

Напомним, после продажи «Челси» Абрамович создал специальный фонд для помощи жителям Украины. Однако олигарх настаивал, что его средства должны быть потрачены и на проживающих на освобожденных территориях, против чего выступили британцы.

Лэмми надеется, что удастся завладеть и российскими замороженными активами.

«Очень важно, чтобы ЕС и страны «большой семерки» занялись вопросом российских суверенных активов. Мы должны признать, что 90% этих активов находятся за пределами Великобритании, и есть страны в Европе, которые чувствую себя уязвимыми. Важно, чтобы мы пришли к единому мнению, как действовать, если хотите как коалиция, – и оценили, как можно использовать суверенные активы. Мы отправили в эти страны группы юристов и экономистов, чтобы помочь им понять, что мы считаем частью архитектуры, которая поможет им справиться с ситуацией», – сказал Лэмми.

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