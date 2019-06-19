Армия Зеленского обстреляла детскую больницу в Донецке

19.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская армия нанесла массированный артиллерийский удар по окраинам Донецка. Помимо жилых домов, повреждения получила также Городская детская клиническая больница в Петровском районе города.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, сегодня в 4:50 утра военнослужащие 24-й бригады под командованием Валерия Гудзя нанесли массированный артиллерийский и миномётный удар по Петровскому району Донецка.

«Артиллерия бригады выпустила 110 снарядов и 52 мины калибра 120-мм по Петровскому району города, повредив 11 домостроений, из них 8 жилых домов по ул. Козлова 12, 15, 16, 18, 20, 21, 21а и 23, 2 квартиры на ул. Петровского 13, «Городскую детскую клиническую больницу №4» по адресу Карамзина 8, а также газопровод и линию электропередач. Жертвы среди населения уточняются», – рассказал Даниил Безсонов.