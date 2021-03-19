«Армия ждёт» – гей-ветеран «АТО» потребовал внести гомофобию в уголовный кодекс

19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские боевики с нетрадиционной ориентацией не могут жить спокойно, пока гомофобию не признают уголовным преступлением и не легализуют однополые браки.

Об этом в эфире YouTube-канала «Новости Донбасса» заявил экс-боевик батальона «Донбасс», председатель «объединения ЛГБТ-военных» Виктор Пилипенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда на Василя Давыденко напали впятером, и на меня напал одни дурачок, типа, тоже из нашего подразделения, религиозник, между прочим. Тогда парни, которые говорили, что у нас проблем нет, они поняли, что проблемы есть», – пожаловался Пилипенко.

По его мнению, решить основные проблемы «ЛГБТ сообщества» может государство, выполнив всего 2 требования.

«Наше объединение поддерживает 2 основных пункта, которые могут решить самые главные проблемы нашего дискриминированного сообщества. Это законопроект о партнерстве и криминализация преступлений на почве гомофобии. Чтобы просто гомофобия стала частью статьи 161, которая уже наказывает за преступления на почве этнической ненависти, расовой. Вот гомосексуальную туда тоже нужно включить», – предложил гей-ветеран.

«Что касается партнерства – мы как военные чаще всего сталкиваемся с риском потерять жизнь или здоровье. И семьи ЛГБТ военных, которые есть, их много, они существуют, у них есть дети, Они больше всего рискуют остаться без любой поддержки государства.

В то время как гетеросексуальные семьи военных получают и выплаты после смерти, и на захоронение получают помощь, обучение для детей, тот же отдых, льготы на коммуналку, что сейчас очень актуально», – сетовал Пилипенко.

Отметим, Василь Давыденко, которого имеет в виду спикер, стал вторым боевиком «АТО», который осенью 2019 года совершил «каминг-аут» и объявил о своей нетрадиционной ориентации. Через несколько дней он был избит участниками радикальных националистических группировок, а также был вынужден искать новое жильё и работу.