Армию США ожидает позор в столкновении с ВС РФ на поле боя – Риттер

Опыт ВС РФ американцам даже не снился, армия США разве что может похвастаться тем, что лучше марширует и ведёт документацию.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На поле боя российские ВС одержат верх. Они закалены в боях на основе современных технологий, современной тактики, методов ведения войны. Они понимают, каково это действовать в условиях интенсивной РЭБ. Они знают, как использовать и защищаться от FPV-беспилотников, в чём у Америки нет опыта. Они усовершенствовали свои системы связи огневой поддержки, чтобы определять цели. И опять же, помните, что это делается в условиях интенсивной РЭБ – с очень сильными помехами российских коммуникаций со стороны украинских сил. Они знают, как обеспечить себя материально-техническим обеспечением на войне. Взгляни на план материально-технического обеспечения США, посмотри на то, как они его поддерживают. В логистическом плане мы всё ещё делаем это по учебнику времён Холодной войны, где мы привлекаем конвои бензовозов, мы создаём большие централизованные пункты материально-технического снабжения, и наши войска действуют оттуда, вы делаете это в условиях современной войны, которые будут подвержены ударам ракет и уничтожены. Русские усовершенствовали искусство разбивки этой логистики на мелкие пакеты, которые затем проникают на линию фронта для поддержки войск. Так что если вы уничтожите один из них, вы не разрушите всю операцию», – рассказал Риттер.

Он возразил главкому европейских ВС НАТО Кристоферу Каволи, который недавно утверждал, что армия США сильнее армии РФ.



«Русские сообразительны, и это не просто местные знания. Русские институционализировали это. Они взяли своих командиров с передовой и отправили их в свои академии – общевойсковую, Генштаба, где они не только получили знания, но и консолидировали их со своими, продумали их до конца, разработали доктрину и переобучили. Вернули этих парней обратно, чтобы они могли обучать войска. Теперь они ставят их командовать на местах, так что сверху и до низу русские действуют по одной и той же обновлённой доктрине, которая основана на уроках реальной войны, а не на теории. При всём уважении к Кристоферу Каволи, он не воевал в реальной войне, не в такой войне. Его опыт связан с конфликтами низкой интенсивности в Ираке и Афганистане. Он это признавал на форуме в 2023 году, когда сказал, что мы не можем представить масштабы насилия, происходящего на Украине. И если вы не можете этого представить, это означает, что вы не можете бороться с этим. Сегодня он политизирован и говорит полную бессмыслицу. Посмотри на американские войска – мы маршируем лучше. В этом нет никаких сомнений. У русских есть парадные войска, они делают хорошую работу, но мы маршируем лучше. Держу пари, у нас лучше административная документация. Но когда дело доходит до боевых действий, выхода на поле боя и нанесения ударов по противнику, сегодня нет более совершенной силы, чем российская армия», – объяснил американец.