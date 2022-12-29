«Армию возрождают и переводят в режим наступления» – военный эксперт о реформе ВС РФ

29.12.2022  19:28 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Особое место в грядущих изменениях в российской армии является возрождение концепции тяжёлых артиллерийских бригад особой мощности, играющих важнейшую роль для уничтожения особо укреплённых объектов противника при наступлении.

Об этом в эфире канала «Красная Линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Особое место в грядущих изменениях в российской армии является возрождение концепции тяжёлых артиллерийских бригад...

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«Что касается этих реформ. Проклятое слово. Это как раз возрождение армии. Первое, в два раза увеличивается численность воздушно-десантных войск, это чисто наступательные. Второе, пять бригад морской пехоты преобразуется в пять дивизий морской пехоты.

Это тоже исключительно важная вещь, которая говорит о том, что наша армия будет уделять большое внимание, в первую очередь, задаче противодесантной обороны побережья и второе – это опять-таки решение задач наступательных действий наших вооружённых сил на приморском фланге путём высадки тактических и даже оперативных десантных дивизий. Далее, создаются десять новых мотострелковых дивизий. Две – с нуля, и семь дивизий, формируемых из бригад. Это очень важно», – сказал Сивков.

Однако ключевым моментом, характеризующим подготовку страны именно к полномасштабным наступательным действиям, он назвал создание пяти артиллерийских дивизий.

«Каждая такая дивизия – это 300 и более артиллерийских стволов разного калибра. Важным признаком является создание неназванного числа бригад особой мощности, вооружённых 203-мм орудиями «Малка» 2С7М и 2С4 «Тюльпан» – 240-мм миномёты, которые предназначены для решения особо важных задач разрушения особо важных объектов противника, тоже преимущественно в наступательных действиях.

Надо иметь в виду, что это возрождение концепции тяжёлых бригад особой мощности – резервы верховного главнокомандования, которые были в Советском Союзе», – подчеркнул эксперт.

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