«Армию возрождают и переводят в режим наступления» – военный эксперт о реформе ВС РФ
Особое место в грядущих изменениях в российской армии является возрождение концепции тяжёлых артиллерийских бригад особой мощности, играющих важнейшую роль для уничтожения особо укреплённых объектов противника при наступлении.
Об этом в эфире канала «Красная Линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Что касается этих реформ. Проклятое слово. Это как раз возрождение армии. Первое, в два раза увеличивается численность воздушно-десантных войск, это чисто наступательные. Второе, пять бригад морской пехоты преобразуется в пять дивизий морской пехоты.
Это тоже исключительно важная вещь, которая говорит о том, что наша армия будет уделять большое внимание, в первую очередь, задаче противодесантной обороны побережья и второе – это опять-таки решение задач наступательных действий наших вооружённых сил на приморском фланге путём высадки тактических и даже оперативных десантных дивизий. Далее, создаются десять новых мотострелковых дивизий. Две – с нуля, и семь дивизий, формируемых из бригад. Это очень важно», – сказал Сивков.
Однако ключевым моментом, характеризующим подготовку страны именно к полномасштабным наступательным действиям, он назвал создание пяти артиллерийских дивизий.
«Каждая такая дивизия – это 300 и более артиллерийских стволов разного калибра. Важным признаком является создание неназванного числа бригад особой мощности, вооружённых 203-мм орудиями «Малка» 2С7М и 2С4 «Тюльпан» – 240-мм миномёты, которые предназначены для решения особо важных задач разрушения особо важных объектов противника, тоже преимущественно в наступательных действиях.
Надо иметь в виду, что это возрождение концепции тяжёлых бригад особой мощности – резервы верховного главнокомандования, которые были в Советском Союзе», – подчеркнул эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.