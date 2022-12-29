«Армию возрождают и переводят в режим наступления» – военный эксперт о реформе ВС РФ

Особое место в грядущих изменениях в российской армии является возрождение концепции тяжёлых артиллерийских бригад особой мощности, играющих важнейшую роль для уничтожения особо укреплённых объектов противника при наступлении.

Об этом в эфире канала «Красная Линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается этих реформ. Проклятое слово. Это как раз возрождение армии. Первое, в два раза увеличивается численность воздушно-десантных войск, это чисто наступательные. Второе, пять бригад морской пехоты преобразуется в пять дивизий морской пехоты.

Это тоже исключительно важная вещь, которая говорит о том, что наша армия будет уделять большое внимание, в первую очередь, задаче противодесантной обороны побережья и второе – это опять-таки решение задач наступательных действий наших вооружённых сил на приморском фланге путём высадки тактических и даже оперативных десантных дивизий. Далее, создаются десять новых мотострелковых дивизий. Две – с нуля, и семь дивизий, формируемых из бригад. Это очень важно», – сказал Сивков.