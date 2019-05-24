Армян-майдан. Сезон-2: Пашинян и «заговор карабахских генералов»

24.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

В Армении, в лучших традициях политического триллера, закручивается интрига с «заговором и военным переворотом» по свержению «отца армянской демократии» – майданного премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает армянская газета «Жамнак», группа генералов, составляющих военную верхушку непризнанной Республики Нагорный Карабах (Арцах), собралась на прошлой неделе «в особняке одного из известных олигархов Армении», чтобы обкашлять детали свержения «новой народной власти» в Ереване.

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По информации издания, организатором встречи выступил бывший замминистра обороны Карабаха, генерал Самвел Карапетян, известный также под псевдонимом Огановский.

«Жамнак» на этом не останавливается и раскрывает имя «одного из известных олигархов Армении», финансирующего карабахских карбонариев. Им якобы является бизнесмен Самвел Алексанян, бывший депутат Нацсобрания от Республиканской партии.

Сообщается леденящая душу подробность, будто на тайной сходке заговорщики «поклялись сделать всё для свержения власти Никола Пашиняна».

Жаль, что издание не пояснило, на чём именно поклялись свергать Пашиняна злоумышленники: на оружии, на крови, или, потея от ненависти, произнесли сакраментальное «мамой клянусь!».

Примечательно, что в день публикации (информация в прессе появилась 23 мая) о заговоре карабахских генералов и армянских олигархов на встрече с журналистами высказался секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, разделивший опасения о возможном военном и государственном перевороте, многозначительно добавив, что «слишком открыто говорить об этом нельзя».

Заинтересовавшиеся журналисты попытались выяснить у секретаря Совбеза, внутренние или внешние враги плетут заговор против Армении и её образцово-показательного премьера, на что Григорян туманно ответил, «они в определённой степени взаимосвязаны».

Не успела почтеннейшая публика подобрать с пола нижние челюсти и переварить ошеломляющую информацию, как на страницах издания Aysor.am выступил с опровержением «главный организатор заговора», бывший заместитель командующего армии обороны Нагорного Карабаха генерал-майор Самвел Карапетян, он же Огановский.

В достаточно резком заявлении генерала говорится, что распространенные прессой сведения «не соответствуют действительности» и являются «подлостью и дезинформацией». По словам Карапетяна – Огановского, «раненный четыре раза на поле боя, потерявший сотни соратников военный не может выступать в роли раскалывающего армянское единство».

Генерал отметил, что, будучи «воином-освободителем», свою задачу и верховную цель он видит в том исключительно, чтобы «в случае необходимости снова встать на защиту родины, а не заниматься революцией или контрреволюцией». Карапетян также указал, что «в течение всей своей биографии никогда не занимался» подобной деятельностью. «А если даже и занимался, то это было лишь один раз – в 1988-м», – уточнил Карапетян, добавив, что присягу он также давал единожды в том же году.

Для справки: в 1988 году начался армяно–азербайджанский конфликт, тлеющий до сих пор, что вызвало поляризацию в среде советских военных. Видя, что пятнистая медуза Горбачев даже не пытается пресечь это позорное явление, раскалывающее страну, армяне ушли воевать за армян, азербайджанцы – за азербайджанцев. Видимо, именно это и имеет в виду Карапетян, когда говорит про «один раз».

Генерал Карапетян ушел в отставку в апреле 2019 года. Расставаясь с армией, он писал, что уходит с гордостью, оборонное ведомство остается в центре всех его мыслей, но «в случае опасности, не теряя ни минуты, готов встать на защиту родины».

А теперь посмотрим, что стоит за всеми этими заявлениями.

Апрельская отставка генерала Карапетяна произошла на фоне непрекращающихся попыток Специальной следственной службы Армении связать его с делом «1 марта», «пришив» ему обвинение в участии карабахских воинских частей и подразделений в подавлении уличных беспорядков, устроенных тогдашней оппозицией в Ереване в 2008 году. Напомним, что тогда в рядах бунтовщиков был и нынешний премьер Пашинян, сводящий счеты со своими старыми обидчиками.

Обвинение против Карапетяна бредовое, фактов ноль, перспективы раздуть дело также лежат ниже плинтуса. Но заказ топить «карабахских» остаётся – отсюда и высосанный из пальца заговор.

Иначе говоря, вендетта Пашиняна и тех майдаунов, что пытались 11 лет назад переиграть результаты президентских выборов в Армении гиперактивными методами, растёт и ширится, захватывая в свою орбиту новых фигурантов и громоздя ещё более абсурдные обвинения, чем «узурпация власти» у проигравшего с треском выборы Тер-Петросяна.

Не менее, интересна и личность Армена Григоряна, секретаря Совбеза республики, напустившего туману вокруг «военного переворота» и «взаимосвязанных внешних и внутренних заговорщиков».

Это 35-летний грантоед со стажем, сделавший карьеру в Transparency International, предпочитающий в общении английский язык русскому. Во время прошлогодних уличных протестов парниша неоднократно попадал в объективы камер в обнимку с Пашиняном, являясь его ближайшим сподвижником.

Вознесение Григоряна из грантоедов и координаторов движения «Отвергни Сержа» на пост секретаря Совбеза Армении удивило даже самых экстравагантных экспертов – настолько его личные и профессиональные качества не совмещались с вопросами обороны и национальной безопасности.

Многие наблюдатели полагали, что при Пашиняне Григорян возглавит Центризбирком Армении, поскольку его интересы распространялись в основном на поиски нарушений во время голосований и обвинения команды Саргсяна в использовании админресурса. По крайней мере, в том, чтобы отправить Григоряна работать в Центризибирком, была хоть какая-то логика.

Но Пашинян назначил кореша курировать оборону и нацбезопасность, пояснив своё решение тем, что Совбез – это некий «мозговой центр», стоящий в стороне от повседневных проблем и задач, а потому приход Армена Григоряна, имевшего опыт экспертно-аналитической работы, может быть полезен.

Таким образом, перед нами предстаёт мыслитель, эксперт и аналитик, а также грантоед по основной специальности, в одном флаконе.

По словам самого Григоряна, далёкого от проблем обороны и безопасности, как до Луны раком, он «ушёл в отпуск из Transparency International, чтобы делать революцию и готов учитывать трудные уроки Украины и Грузии».

В отпуск он ушёл, делать революцию…

В общем, если кто в Армении и плетёт заговоры, так это сам Пашинян и его упоротое окружение из грантоедов, которые бывшими не бывают.

Пока что вокруг «заговора карабахских генералов», после заявления Карапетяна, повисла пауза.

Пашиняновцам надо ответить что-то веское на заявление авторитетного и заслуженного офицера армии непризнанной республики. Это, вроде как, не по правилам. Заговорщики должны действовать тайно и не делать заявлений в прессе, ломая Пашиняну всю постановку.

Будь Пашинян поумнее – он бы ухватился за это заявление Карапетяна, как за спасательный круг: да, были сигналы, но мы тут проверили, поговорили с людьми и выяснили, что враги их оклеветали.

Слишком уж заигрались майдауны в вендетту, уж больно вонючим и явным выглядит сведение старых счетов.

Как показали последние соцопросы Института Гэллапа в Армении, Пашинян за последние полгода потерял 10% симпатий населения, и тенденция падения его популярности сохраняется, поскольку людям нужно улучшение жизни, а не политические разборки и драматические пьесы, разыгрываемые новой властью.

На «деле карабахских генералов» Пашинян может не только наломать дров, но и сам – очень сильно обжечься. Сигналом, что преследование «карабахских» будет продолжено, должно стать обращение Пашиняна в Национальное собрание о начале парламентских слушаний по апрельской войне 2016 года. Теперь, как прогнозируется, он может попытаться укусить военное и гражданское руководство непризнанной республики.

Как и на Украине, армянское майданное шоу сулит увлекательные новые серии.