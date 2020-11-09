09.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Нагорный Карабах, Политика, Россия, Сюжет дня
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Армяне близки к полному военному поражению


Президент Азербайджана объявило о переходе под контроль Баку города Шуши в Нагорном Карабахе. При этом военные эксперты говорят, что такие заявление преждевременны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Именно от боев за Шуши зависит исход войны, – сказал изданию военный эксперт Владислав Шурыгин. – Говорить о взятии города рано, но успехи Азербайджана на этом направлении очевидны. Если ему удастся ввести в город не спецназ, а полноценную общевойсковую группировку с бронетехникой и артиллерией, он падет. Пока же единственная дорога, по которой может пройти колонна, находится под артиллерийским и стрелковым огнем карабахских войск».

По его словам, если город будет занят азербайджанской армией, то не исключено, что будет потеряна находящаяся в 11 километрах столица Нагорного Карабаха Степанакерт.

Шурыгин подчеркивает, что падение столицы будет означать поражение непризнанной республики и помогающей ей армянской военной группировки.

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