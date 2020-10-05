05.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Нагорный Карабах, Политика, Россия
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Армяне грозят «сломать хребет азербайджано-турецкому терроризму»


Пока ни армянская, ни азербайджанская стороны не готовы к прекращению боев, которых вспыхнули в нагорном Карабахе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут Известия».

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Отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что вопрос о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах будет обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ.

Правда, президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресном обращении к нации заявил, что Баку вернется к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха.

В свою очередь советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сказал изданию, что говорить о введении миротворческого контингента пока рано.

«Мы вынуждены ежесекундно останавливать атаки противника. Давайте поговорим о миротворцах и других аспектах после того, как мы поломаем хребет этому терроризму в лице Азербайджана и Турции», – подчеркнул Бабаян.


Не менее непримиримо высказывается и азербайджанская сторона.

«Пашинян хочет прикрыться сверху силами ОДКБ и спокойно заниматься грабежом захваченных территорий, проводить незаконную поселенческую политику. Нет, этого не будет. Любые миротворцы — только после того, как Армения выведет свой корпус», – заявляет депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков.

А по мнению директора Института миротворческих инициатив Дениса Денисова, пока в конфликт не вмешается третья сила, он будет продолжаться до потенциально возможной победы одной из сторон, а пока ситуация мало способствует тому, чтобы Баку и Ереван по доброй воле прекратили взаимные обстрелы и сели за стол переговоров.

«С одной стороны, мы видим риторику, которая как бы настроена на конструктивную составляющую, потенциал для переговоров сохраняется. Но факты свидетельствуют об обратном», – резюмировал Денисов.

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