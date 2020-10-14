Армяне и азербайджанцы обескровлены, но пытаются воевать

14.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В ходе нынешних боевых действий в нагорном Карабахе армия Азербайджана исчерпала свой наступательный потенциал, тогда как армянские подразделения не имеют сил, чтобы контратаковать и отбить у противника потерянные территории.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Александр Михайловский.

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Он сказал, что по официальной информации министерства обороны НКР, Азербайджан в ходе конфликта потерял 5000 человек убитыми, 175 беспилотников, 520 единиц бронетехники.

«Эти цифры можно смело делить на три, а может, и больше. Но даже в таком случае картина для Азербайджана вырисовывается не самая позитивная. У них большие людские резервы, но в то же время та группировка, которой предстояло совершить «блицкриг», была частично уничтожена и выведена из строя.

Поэтому понятно, откуда берутся сообщения о вербовке боевиков в Сирии, Пакистане и едва ли не по всему миру – не хватает обученной пехоты, которая должна штурмовать укрепления противника в горах», – отметил эксперт.

Он также добавил, что достаточно серьезные потери несет также армянская сторона.

«Восполнить эти потери попросту некем, только если не начнется массовый приток добровольцев. Максимум, на что стоит рассчитывать армянам – удержать то, что есть и не пытаться контратаковать», – резюмировал Михайловский.