Армяне понимают, что если уйдут русские, зайдут турки, а не американцы – Геворгян

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В Армении есть радикальные элементы, которые выступают за выход страны из ОДКБ и разрывы связей с Россией, но они не пользуются популярностью.

Об этом в эфире «Радио КП» заявила политолог и востоковед Каринэ Геворгян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, когда армянские радикалы, у которых главный лозунг выйти из ОДКБ и порвать связи с Россией, когда они приехали в Америку, надеясь получить поддержку армянских общин в США, их закидали тухлыми помидорами и сказали вы что нам тут гоните какую-то пургу. Что мы не понимаем, что Америка далеко, а Армения рядом с Россией? Что мы не понимаем, что военная логистика такова, что вряд ли Америка сумеет защитить Армению? Да и пока русские будут уходить, турки туда зайдут. Никакие не американцы. Их с просто позором выгнали. Они приехали там поддержку получить политическую, материальное и так далее. Поэтому и армянское руководство, даже нынешнее руководство, какое бы оно там ни было с его компетенциями, которые вызывают у меня массу вопросов, тоже прекрасно это понимает», – сказала эксперт.

«Кстати в связи с визитом Пелоси и за выход из ОДКБ там, говорят, человек 300 собралось. Но я не хожу на эти митинги. Да и жарко там было. Они что-то скандировали, это как раз и были радикалы. А так народ всё отлично понимает. И народ, и руководство», – сказала Геворгян.