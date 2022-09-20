Армяне понимают, что если уйдут русские, зайдут турки, а не американцы – Геворгян
В Армении есть радикальные элементы, которые выступают за выход страны из ОДКБ и разрывы связей с Россией, но они не пользуются популярностью.
Об этом в эфире «Радио КП» заявила политолог и востоковед Каринэ Геворгян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Знаете, когда армянские радикалы, у которых главный лозунг выйти из ОДКБ и порвать связи с Россией, когда они приехали в Америку, надеясь получить поддержку армянских общин в США, их закидали тухлыми помидорами и сказали вы что нам тут гоните какую-то пургу. Что мы не понимаем, что Америка далеко, а Армения рядом с Россией?
Что мы не понимаем, что военная логистика такова, что вряд ли Америка сумеет защитить Армению? Да и пока русские будут уходить, турки туда зайдут. Никакие не американцы.
Их с просто позором выгнали. Они приехали там поддержку получить политическую, материальное и так далее.
Поэтому и армянское руководство, даже нынешнее руководство, какое бы оно там ни было с его компетенциями, которые вызывают у меня массу вопросов, тоже прекрасно это понимает», – сказала эксперт.
«Кстати в связи с визитом Пелоси и за выход из ОДКБ там, говорят, человек 300 собралось. Но я не хожу на эти митинги. Да и жарко там было. Они что-то скандировали, это как раз и были радикалы. А так народ всё отлично понимает. И народ, и руководство», – сказала Геворгян.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.