Армяно-азербайджанские переговоры могут пройти в Москве

09.10.2020, Москва, Владимир Гладков

В данный момент ведутся консультации относительно переговоров в Москве между Арменией, Азербайджаном и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент России Путин обсуждал сложившуюся ситуацию с премьер-министром Армении 2, 5 и 7 октября, та же тема затрагивалась в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана 7 октября. По-прежнему в постоянном контакте со своими азербайджанским и армянским коллегами находится министр иностранных дел РФ Лавров.

Прорабатываются различные схемы действий. Среди прочего, нами предложено предоставить московскую площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате. Будем информировать обо всех шагах, которые предпринимаются на этом направлении», – сказала Захарова.