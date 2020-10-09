09.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Азербайджан, Армения, Конфликт, Нагорный Карабах, Политика, Россия
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Армяно-азербайджанские переговоры могут пройти в Москве


В данный момент ведутся консультации относительно переговоров в Москве между Арменией, Азербайджаном и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент России Путин обсуждал сложившуюся ситуацию с премьер-министром Армении 2, 5 и 7 октября, та же тема затрагивалась в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана 7 октября. По-прежнему в постоянном контакте со своими азербайджанским и армянским коллегами находится министр иностранных дел РФ Лавров.

Прорабатываются различные схемы действий. Среди прочего, нами предложено предоставить московскую площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате. Будем информировать обо всех шагах, которые предпринимаются на этом направлении», – сказала Захарова.

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