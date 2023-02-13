Армянская община Крыма протестует против записи Айвазовского в «украинцы»

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Метрополитен-музей в Нью-Йорке США изменил национальность художника Ивана Айвазовского – отныне для американских искусствоведов великий маринист является «украинцем». Музейщиков не смутил тот факт, что Айвазовский официально занимал должность живописца Главного Морского штаба за изображение событий военно-морской истории Российской империи, а по национальности был армянином, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В подписи к картинам Айвазовского в музее Нью-Йорке отныне указано, что художник – «украинец». Но в биографии на сайте музея он еще русский художник. Такая же история с полотнами Ильи Репина – он тоже стал «украинским художником».

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«Думаю, великие русские живописцы были бы, мягко говоря, удивлены такому повороту событий, – прокомментировал ситуацию глава Крыма Сергей Аксенов. – Например, Айвазовский говорил, что его, как русского в душе, радует «каждая победа наших войск» и «дает мысль, как художнику изобразить ее на полотне». На современной Украине его за такие слова наверняка упрятали бы в тюрьму. А на Западе – объявили агентом Кремля и «отменили».

Со стороны армянской общины Крыма комментарий однозначный – Иван Константинович Айвазовский родился в армянской семье, в Феодосии, в Таврической губернии Российской империи, и никак «украинцем» быть не может.

«Комментировать каких-то больных людей, которые так могут говорить и историю коверкать. Мы уже давно это видим и для нас это не новость. Айвазовский истинный армянин, родился в российской Феодосии. Все понимают, что это дешёвые провокации и ни к чему хорошему это не приводит», – заявил в комментарии «Крым 24» председатель региональной армянской национально-культурной автономии Георгий Акопян.